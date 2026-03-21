Un ultimo sguardo, guidato da chi ha costruito il percorso espositivo, per chiudere un progetto che ha intrecciato fotografia, ricerca e memoria visiva. Il Camec, oggi alle 11, propone una visita guidata gratuita in occasione del finissage della mostra ‘Fotosintesi. Fotografie dalla collezione Carla Sozzani’. A condurre l’incontro sarà la curatrice Maddalena Scarzella, che accompagnerà il pubblico all’interno delle sale offrendo chiavi di lettura e approfondimenti sul progetto. Un’opportunità preziosa per entrare nel cuore della mostra, coglierne le connessioni e comprendere il dialogo tra le opere selezionate. L’esposizione, costruita a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Fotosintesi’, visita guidata al Camec per il finissage della mostra

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