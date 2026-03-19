Domenica il finissage della mostra Inattesa | arte e teatro si incontrano nella Pieve

Domenica si terrà il finissage della mostra “Inattesa” nella Pieve di Arezzo, dove arte e teatro si incontrano per l'ultima volta. La rassegna propone opere di artisti e spettacoli teatrali, offrendo al pubblico un’occasione di confronto tra le due discipline. L’evento rappresenta la chiusura di una esposizione che ha coinvolto visitatori e artisti nel corso degli ultimi mesi.

Arezzo, 19 marzo 2026 – . Alle 17,30 del 22 marzo l’evento “L’arte ospita il teatro” con la performance “Nel punto in cui si resta. Donne che non sono passate invano”. Ultimi giorni per visitare l’esposizione di Cinzia Alpini Si avvia alla conclusione la mostra “Inattesa” di Cinzia Alpini, allestita nella Pieve di San Giovanni Battista a San Giovanni Valdarno. Domenica 22 marzo alle ore 17,30 è in programma il finissage, un appuntamento speciale che unirà arti visive e teatro nell’evento “L’arte ospita il teatro”, con la performance “Nel punto in cui si resta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domenica il finissage della mostra “Inattesa”: arte e teatro si incontrano nella Pieve Articoli correlati Leggi anche: Arte tra fotografia e disegno: al negozio di ottica della Cava il finissage della mostra "Occhioladro. 'Fotodisegni" Leggi anche: Domenica 22 febbraio finissage della mostra Fantasie Déco Approfondimenti e contenuti su Domenica il finissage della mostra... Temi più discussi: Domenica 22 marzo alle 18 finissage della mostra Thálassa, mare di Cristiana Falcoz; Heart of Gaza; A Cocquio Trevisago un pomeriggio tra arte e musica per il finissage di Gigi Pedroli; Svevo e Montale, un dialogo che rivive: finissage della mostra al Museo LETS. Domenica il finissage della mostra Inattesa: arte e teatro si incontrano nella PieveAlle 17,30 del 22 marzo l’evento L’arte ospita il teatro con la performance Nel punto in cui si resta. Donne che non sono passate invano ... lanazione.it Finissage di Fotosintesi: visita guidata gratuita con la curatrice Maddalena ScarzelliFinissage di Fotosintesi: visita guidata gratuita con la curatrice Maddalena Scarzelli ... msn.com Si risponde con un solo Sì. Domenica e lunedì. - facebook.com facebook Domenica 22 e lunedì 23 marzo si vota il referendum costituzionale sulla Giustizia. Separazione delle carriere, doppio Csm con sorteggio e Alta Corte disciplinare sono i tre punti principali. Chi è per il Sì parla di maggiore imparzialità, trasparenza e fine delle l x.com