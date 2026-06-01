Fine vita incontro e confronto con il Rotary Palermo-Piana degli Albanesi
Il Rotary Palermo-Piana degli Albanesi, guidato da Salvatore Galioto, ha organizzato un incontro dedicato al tema del fine vita. Durante l’evento si è svolto un confronto tra i partecipanti, che ha portato a discussioni accese sulla questione. L’incontro ha coinvolto membri del club e altri presenti, senza che siano state riportate decisioni o conclusioni ufficiali. La riunione si è concentrata sulle opinioni e sui punti di vista dei partecipanti sul tema trattato.
Un incontro, voluto dal Rotary club Palermo-Piana degli Albanesi, presieduto da Salvatore Galioto, ha scaturito un acceso confronto sul tema del fine vita. Al Circolo unificato dell’Esercito “La Favorita” figure professionali diverse hanno affrontato la questione sotto i profili etico, religioso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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