Fine vita incontro e confronto con il Rotary Palermo-Piana degli Albanesi

Notizia in breve

Il Rotary Palermo-Piana degli Albanesi, guidato da Salvatore Galioto, ha organizzato un incontro dedicato al tema del fine vita. Durante l’evento si è svolto un confronto tra i partecipanti, che ha portato a discussioni accese sulla questione. L’incontro ha coinvolto membri del club e altri presenti, senza che siano state riportate decisioni o conclusioni ufficiali. La riunione si è concentrata sulle opinioni e sui punti di vista dei partecipanti sul tema trattato.