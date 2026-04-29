Torna Borghi dei Tesori Fest il primo weekend tappa a Balestrate e Piana degli Albanesi

Il fine settimana del 9 e 10 maggio vede il ritorno di Borghi dei Tesori Fest, un evento promosso dalla Fondazione Le Vie dei Tesori e dall’associazione Borghi dei Tesori. La manifestazione coinvolge oltre cinquanta piccoli Comuni dell’isola, con tappe previste a Balestrate e Piana degli Albanesi. Durante l’evento, vengono aperti al pubblico vari luoghi e testimonianze di interesse culturale e storico dei paesi partecipanti.

Dal 9 e 10 maggio torna Borghi dei Tesori Fest, il progetto della Fondazione Le Vie dei Tesori e dell’associazione Borghi dei Tesori, che aggrega più di cinquanta piccoli Comuni di tutta l’Isola.Nel primo weekend si raggiungerà Piana degli Albanesi dove non poteva mancare un laboratorio sul.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate La Settimana Santa a Piana degli Albanesi: il programma 2026La domenica delle Palme e le Celebrazioni del Triduo Pasquale nella comunità ecclesiale di Piana degli Albanesi hanno un carattere particolare,... VIDEO | Tutto pronto per Borghi dei Tesori, tre weekend alla scoperta di 25 piccoli gioielli sicilianiFermarsi a pranzo con i pastori, contare chiese e oratori e nascondersi in una casamatta mimetizzata nella montagna, scendere in una grotta, pedalare... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Borghi dei Tesori Fest 2026: in Sicilia tre weekend tra borghi, esperienze e turismo sostenibile; Dagli antichi romani al paese dei gelati, Balestrate torna nei Borghi dei tesori: il 9 e il 10 maggio nuovi racconti storici del paese; Basso Lodigiano, 6 borghi in rete promuovono turismo enogastronomico; ?Custonaci, un fortino tra le novità del Borghi dei Tesori Fest. Festival dei Borghi siciliani, tre weekend per scoprirliTre weekend per scoprire gli angoli nascosti di 25 borghi siciliani. Parte il 9 maggio Borghi dei Tesori Fest, giunto alla sesta edizione, presentato a Palermo. (ANSA) ... ansa.it Tre weekend alla scoperta dei Borghi dei TesoriDal 9 al 24 maggio si potrà pranzare con i pastori, contare chiese e oratori, scendere in una grotta, ascoltare la storia di un miracolo o rendere omaggio a un antico affresco ... lasicilia.it Blu e borghi: oggi si parte da Marinella di Zambrone e si torna con gli occhi pieni. La baia è raccolta, rocciosa, con quell’acqua che passa dal turchese al blu profondo e ti fa venire voglia di restare lì, anche solo a guardare. Un luogo che sa farsi ricordare. - facebook.com facebook