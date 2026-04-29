Torna Borghi dei Tesori Fest il primo weekend tappa a Balestrate e Piana degli Albanesi

Da palermotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana del 9 e 10 maggio vede il ritorno di Borghi dei Tesori Fest, un evento promosso dalla Fondazione Le Vie dei Tesori e dall’associazione Borghi dei Tesori. La manifestazione coinvolge oltre cinquanta piccoli Comuni dell’isola, con tappe previste a Balestrate e Piana degli Albanesi. Durante l’evento, vengono aperti al pubblico vari luoghi e testimonianze di interesse culturale e storico dei paesi partecipanti.

Dal 9 e 10 maggio torna Borghi dei Tesori Fest, il progetto della Fondazione Le Vie dei Tesori e dell’associazione Borghi dei Tesori, che aggrega più di cinquanta piccoli Comuni di tutta l’Isola.Nel primo weekend si raggiungerà Piana degli Albanesi dove non poteva mancare un laboratorio sul.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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