Durante la Settimana Santa a Piana degli Albanesi si svolgono le celebrazioni della domenica delle Palme e del Triduo Pasquale, con una tradizione che combina riti bizantini e latini. La comunità ecclesiastica organizza eventi religiosi che si svolgono nel rispetto di entrambe le liturgie, mantenendo questa particolarità da diversi decenni. Il programma per il 2026 prevede diverse funzioni religiose e processioni.

La domenica delle Palme e le Celebrazioni del Triduo Pasquale nella comunità ecclesiale di Piana degli Albanesi hanno un carattere particolare, perché convivono da secoli tradizioni liturgiche di rito bizantino e di rito latino. Nella Parrocchia di San Vito Martire, le liturgie seguono il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - La Settimana Santa a Piana degli Albanesi: il programma 2026

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