Incidente sulla Strada Statale 106 scontro auto-moto nei pressi di Bianco | morto 16enne
Nella serata di ieri, sulla Strada Statale 106 nei pressi di Bianco, in provincia di Reggio Calabria, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. Nell'impatto, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita. L’incidente è avvenuto nella località Pardesca, causando la morte del giovane coinvolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il ragazzo è deceduto. La strada rimane sotto osservazione in attesa di ulteriori accertamenti.
Ancora sangue sulla famigerata Strada Statale 106 in provincia di Reggio Calabria. Ieri sera nei pressi di Bianco, nella Locride, in località Pardesca, il tragico impatto tra un'auto e una moto che ha portato alla morte di un ragazzo di 17 anni. In gravi condizioni un altro giovane che è stato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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