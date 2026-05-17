Incidente sulla Strada Statale 106 scontro auto-moto nei pressi di Bianco | morto 16enne

Da reggiotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, sulla Strada Statale 106 nei pressi di Bianco, in provincia di Reggio Calabria, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. Nell'impatto, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita. L’incidente è avvenuto nella località Pardesca, causando la morte del giovane coinvolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il ragazzo è deceduto. La strada rimane sotto osservazione in attesa di ulteriori accertamenti.

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Ancora sangue sulla famigerata Strada Statale 106 in provincia di Reggio Calabria. Ieri sera nei pressi di Bianco, nella Locride, in località Pardesca, il tragico impatto tra un'auto e una moto che ha portato alla morte di un ragazzo di 17 anni. In gravi condizioni un altro giovane che è stato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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