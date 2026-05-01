Trebisacce incidente sulla Statale 106 | morti Giuseppe Franco e Antonietta Vivacqua stavano andando a prendere la figlia

Due persone di 54 anni, residenti a Oriolo, hanno perso la vita in un incidente avvenuto sulla Statale 106 a Trebisacce. Le vittime, Giuseppe Franco e Antonietta Vivacqua, erano dirette a prendere la figlia e si trovavano lungo la strada quando si è verificato il sinistro. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per loro non c’è stato nulla da fare.

L’ incidente a Trebisacce sulla Statale 106 è costato la vita a Giuseppe Franco e Antonietta Vivacqua, entrambi 54enni e residenti a Oriolo. La coppia viaggiava insieme alla figlia minorenne e ad altre due ragazze quando si è verificato il violento impatto. Secondo quanto ricostruito, stavano andando a prendere la figlia di ritorno da una gita a Paestum. Un dettaglio che rende la tragedia ancora più drammatica. Il bilancio è pesante: oltre alle due vittime, si contano cinque feriti, tra cui tre minori, alcuni in condizioni gravi. La dinamica: scontro frontale e carambola tra tre veicoli. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto ha coinvolto una Ford — sulla quale viaggiava la famiglia — una Bmw e una Opel Meriva.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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