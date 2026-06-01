Finanziamenti regionali ottenuti senza requisiti scatta il sequestro nel Sorano
È stato eseguito un sequestro nel Sorano a seguito di un'indagine su un sistema fraudolento. Secondo le accuse, alcune persone avrebbero ottenuto finanziamenti regionali senza rispettare i requisiti previsti dai bandi pubblici. Le autorità hanno sequestrato documenti e beni riconducibili agli indagati, che sono accusati di aver manipolato le procedure per ottenere fondi pubblici indebitamente.
Un presunto sistema finalizzato ad ottenere finanziamenti pubblici senza possederne i requisiti richiesti dal bando. È questa l’ipotesi al centro dell’indagine condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora, con il supporto della Guardia di Finanza, che nei giorni scorsi ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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