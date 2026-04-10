Elenchi regionali per il ruolo docenti scatta il conto alla rovescia | requisiti e info utili QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 13 aprile alle 15 | 00

Lunedì 13 aprile alle 15:00 si terrà un question time con un rappresentante del ministero sull’avvio degli elenchi regionali per il ruolo docenti. Il decreto attuativo relativo a questa procedura sta per essere pubblicato e si prevede che, nei giorni successivi, sarà possibile inviare le domande di inserimento. Sarà importante seguire le indicazioni ufficiali per conoscere i requisiti e le modalità di presentazione.

Il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo è in via di pubblicazione. Verosimilmente nei prossimi giorni sarà possibile presentare domanda di inserimento. Quali sono le info utili? Quali i requisiti? Chi potrà iscriversi? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo docenti, in arrivo il decreto: info e requisiti d’accesso. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Mercoledì 18 marzo alle 16:00Il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo è in via di pubblicazione dopo il via libera da parte del CSPI. Elenchi regionali per il ruolo docenti, scatta il conto alla rovescia: info e requisiti Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, accesso anche agli idonei del concorso straordinario del 2020. Emendamento approvato; Elenchi regionali per le immissioni in ruolo: accolta una nostra proposta a favore dei docenti del concorso straordinario 2020; Elenchi regionali docenti idonei: Procedura, requisiti, struttura e Modalità presentazione domanda; Elenchi regionali per il ruolo 2026: accesso consentito agli idonei del concorso straordinario del 2020. Ecco l'emendamento approvato (TESTO). Come verranno stilate le graduatorie? Tutte le INFO. Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, accesso anche agli idonei del concorso straordinario del 2020. Emendamento approvatoLa V Commissione Bilancio della Camera, nell’ambito della conversione in legge del decreto PNRR, ha approvato un emendamento che allarga significativamente la platea di accesso agli Elenchi Regionali ... orizzontescuola.it Elenchi regionali 2026 per il ruolo, precedenza a chi si iscrive nella stessa regione del concorsoElenchi regionali per il ruolo, previsti dal DL 45/2025, con il DL PNRR 2026 prendono una conformazione più netta e giungeranno nelle prossime settimane ad essere definiti tramite un decreto del Minis ... orizzontescuola.it Pillole in video. Arriva una novità importante: gli elenchi regionali per le assunzioni si allargano. Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, accesso anche agli idonei del concorso straordinario del 2020. Emendamento approvato. https://www.orizzontescuola.i - facebook.com facebook Gli elenchi regionali per le immissioni in ruolo rappresentano una novità strutturale nel sistema di reclutamento dei docenti per l'anno scolastico 2026/27. x.com