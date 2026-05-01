Il progetto di completamento del nido di via Leone è stato confermato grazie ai nuovi finanziamenti ottenuti. Dopo l’approvazione del rendiconto 2025 in Consiglio Comunale, il Partito Democratico di Cesenatico ha diffuso una nota in cui si concentra su due iniziative di rilievo. La comunicazione mette in evidenza la solidità dell’amministrazione e i progressi fatti sui lavori pubblici, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni o delle implicazioni politiche.

Il Partito Democratico di Cesenatico, dopo il passaggio del rendiconto 2025 in Consiglio Comunale, in una nota sottolinea la tenuta, mettendo sotto la lente due importanti progetti di cui si è parlato. La segretaria Greta Passanese (nella foto) è orgogliosa del lavoro svolto: "Con una parte dell’avanzo di bilancio, abbiamo chiuso il cerchio di uno dei progetti di cui siamo più fieri, che è il nuovo nido di via Leone. Parliamo di ulteriori 280mila euro che saranno investiti per l’acquisto degli arredi, l’allestimento della cucina e a tutte le opere nell’area verde. La base di partenza erano 330mila euro di finanziamento Pnrr ottenuti grazie al lavoro dell’amministrazione e degli uffici comunali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il nido di via Leone sarà ultimato con i nuovi finanziamenti ottenuti"

Notizie correlate

Finanziamenti ottenuti con i dati personali di persone truffate a Matera, arrestate due personeFermi domiciliari con braccialetto elettronico sono stati disposti nei confronti di due persone a Matera per truffa aggravata e sostituzione di...

Misterbianco, ottenuti 772 mila euro per rinnovare arredi scolastici in asili nido e scuoleIl Comune di Misterbianco ha ottenuto un nuovo finanziamento, da ben 772mila euro, sul potenziamento dei servizi educativi per la fascia 0–6 anni,...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Il nido di via Leone sarà ultimato con i nuovi finanziamenti ottenuti; PD Cesenatico: Con una parte dell’avanzo si completa il percorso del nuovo nido di via Leone; Polo scolastico 0-6 a Cesanella di Senigallia, stavolta ci siamo – FOTO; Due fratelli, due mondi e una sola missione: resistere a Montescaglioso.

Rendiconto. Il Pd: Parte dell’avanzo nel nuovo nido di via LeoneIl Partito Democratico di Cesenatico - dopo il passaggio del rendiconto 2025 in consiglio comunale - sottolinea l'ottima tenuta dei conti dell'ente ... livingcesenatico.it

Lavori in corso al nido di via Leone, installato l’impianto fotovoltaicoProseguono i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido di via Leone ad opera della ditta Lacky Impianti Elettrici srl di Imola. In queste ultime settimane, sono avanzate le operazioni e si è ... ilrestodelcarlino.it

Leone XIV scopre un quarto segreto di Fatima: “Riguarda Garlasco” di Stefano Testa Crediti dell'immagine sul sito lercio.it - facebook.com facebook

30/04/1989 - Muore sessantenne a Roma il regista Sergio Leone - #accaddeoggi x.com