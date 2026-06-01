Sabato sera si gioca la finale tra San Antonio e New York. La squadra di casa punta sul giovane talento Wemby, mentre gli ospiti si affidano a Brunson, considerato un giocatore chiave. La franchigia texana, con cinque titoli vinti in passato, non conquista il titolo dal 2014, quando era guidata da Tim Duncan. La partita si preannuncia equilibrata e ricca di tensione, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia per il primo trofeo in quasi dieci anni.

Sarà la rivincita della coppa Nba di questa stagione, vinta dai Knicks. E la rivincita delle Finals del 1999, le ultime giocate da New York, vinte dagli Spurs. La serie che assegnerà il titolo 2026 mette di fronte San Antonio e New York, un piccolo mercato contro un mercato gigantesco, il gigante Victor Wembanyama contro il piccolo grande Jalen Brunson. La franchigia texana, cinque titoli sinora, non conquista l’anello dal 2014, dall’era Tim Duncan. La franchigia della Grande Mela, due titoli nella propria storia, non vince da 53 anni, dal 1973, allora l’Mvp fu Willis Reed. Preistoria di pallacanestro. Gli Spurs, campioni dell’Ovest, arrivano alle Finals dopo aver vinto i duelli da Far West con Portland Trail Blazers (4-1), Minnesota Timberwolves (4-2) e Oklahoma City Thunder (4-3). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Finals, la preview di San Antonio-New York. Il gigante Wemby contro il piccolo-grande Brunson

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NBA Finals Preview: New York Knicks vs San Antonio Spurs

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