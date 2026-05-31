San Antonio ha vinto la gara 7 contro Oklahoma City, eliminando i campioni in carica e qualificandosi per le Finals dopo 12 anni. Il francese ha segnato 22 punti e preso 7 rimbalzi, mentre altri sei giocatori degli Spurs hanno raggiunto la doppia cifra. La squadra si prepara ora a affrontare New York nella serie finale.

I San Antonio Spurs tornano alle Finals Nba dopo dodici anni. Vincono Gara 7 della finale playoff dell’Ovest a Oklahoma City battendo i Thunder 111-103, chiudono la serie 4-3, eliminano i campioni in carica superandoli a casa loro. Non hanno neppure bisogno di un Victor Wembanyama versione Superman per imporsi, il francese chiude con 22 punti e 7 rimbalzi, ma sono sette i neroargento in doppia cifra di punti al Paycom Center. Julian Champaigne è il jolly tirato fuori a sorpresa dal mazzo delle risorse dei texani, ma i giovanissimi Dylan Harper e Stephon Castle esibiscono l’ennesimo partitone con la stagione in bilico, Devin Vassell non tradisce mai e i veterani, De’Aaron Fox e soprattutto il sesto uomo dell’anno stagionale, Keldon Johnson, aggiungono il carico d’esperienza decisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wemby mostruoso, San Antonio pure! Colpo a Oklahoma City, eliminati i campioni. Ora le Finals contro New York

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