Edwards rientro col botto | batte Wemby a San Antonio New York spazza via Philadelphia

La stella di Minnesota torna in campo dopo un infortunio e si fa subito notare, segnando 11 punti nell’ultimo quarto durante la partita contro San Antonio. Nel frattempo, a New York, la squadra ha ottenuto una vittoria convincente contro Philadelphia. La sfida tra le due formazioni si è conclusa con un risultato netto, mentre la gara tra i Timberwolves e i Spurs ha visto il rientro di un giocatore chiave.

La stella di Minnesota rientra dall'infortunio ed è subito decisivo con 11 punti nell'ultimo quarto. Brunson trascina i Knicks, i Sixers crollano.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Edwards, rientro col botto: batte Wemby a San Antonio. New York spazza via Philadelphia Notizie correlate NBA Playoffs: Philadelphia e New York si portano sul 3-2, San Antonio vola in semifinaleProseguono i playoff della NBA 2025-2026 con tre partite andate in scena per il primo turno della post-season tra Eastern e Western Conference. San Antonio travolge Philadelphia: vittoria schiacciante per i SpursLa serata riservata ai San Antonio Spurs contro i Philadelphia 76ers ha confermato una rimonta netta dall’inizio alla fine: una vittoria netta 131-91...