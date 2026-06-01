Finale scudetto tra Bar Coccinella e Cantelli

Da ilrestodelcarlino.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale dello scudetto si giocherà tra Gastronomia Cantelli e Bar la Coccinella. Queste due squadre hanno vinto i rispettivi gironi al termine della stagione regolare. La partita deciderà il campione dello scudetto. La data e il luogo dell'incontro non sono ancora stati comunicati. Le due squadre si sfideranno per ottenere il titolo.

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La Finale Scudetto sarà Gastronomia Cantelli – Bar la Coccinella, che sono le 2 squadre che hanno vinto i rispettivi Gironi al termine della Regular Season. Gastronomia Cantelli che va avanti di 3 gol: cross di Cherroud sul quale E. Culi finisce in porta con tutto il pallone, raddoppio di R. Culi con un diagonale da sinistra, sempre da sinistra arriva anche il 3-0, percussione di Hincu il cui tiro deviato inganna Novelli. Prima dello scadere lo Zeta Club trova la via del gol con Vezzani che sebbene cinturato, riesce a divincolarsi e ad insaccare dal limite dell’area. Nella ripresa è ancora Vezzani a colpire, tap-in dopo la conclusione di Spettoli, il 2-3 riporta lo Zeta Club in parità considerato che all’andata si era imposto con il minimo scarto 1-0. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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