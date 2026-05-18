Calcio a 5 Opes Gastronomia Cantelli-Zeta Club e Coccinella-Sidun in semifinale
Le semifinali dei playoff scudetto del campionato di calcio a 5 Opes sono state decise con le vittorie delle squadre Gastronomia Cantelli e Zeta Club, che hanno superato rispettivamente gli avversari. Le altre due formazioni che si sono qualificate sono il Bar la Coccinella e il Ristorantino Sidun, che si affronteranno nelle semifinali. Le partite si giocheranno nelle prossime settimane e determineranno le finaliste del torneo.
Le semifinali dei playoff scudetto saranno Bar la Coccinella-Ristorantino Sidun e Gastronomia Cantelli-Zeta Club. Il Bar la Coccinella, che all’andata si era imposto con il punteggio di 3-2, va per due volte avanti, al 5’ con Mariani servito da Sgargetta, al 22’ con la rasoiata di Maestri, in mezzo il provvisorio pareggio dei Desperados di Vilardi, 2-1 all’intervallo. Nella ripresa ancora Vilardi ed è 2-2, subito dopo, Mariani è espulso, strenua resistenza del Bar la Coccinella con l’uomo in meno e missione compiuta. Se la vedrà con il Sidun, che all’andata aveva vinto 3-1 contro il Bello Immobiliare. Primo tempo che si chiude a reti inviolate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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