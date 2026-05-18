Calcio a 5 Opes Gastronomia Cantelli-Zeta Club e Coccinella-Sidun in semifinale

Le semifinali dei playoff scudetto del campionato di calcio a 5 Opes sono state decise con le vittorie delle squadre Gastronomia Cantelli e Zeta Club, che hanno superato rispettivamente gli avversari. Le altre due formazioni che si sono qualificate sono il Bar la Coccinella e il Ristorantino Sidun, che si affronteranno nelle semifinali. Le partite si giocheranno nelle prossime settimane e determineranno le finaliste del torneo.

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