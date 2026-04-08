Calcio a 5 Opes Fast Car continua la risalita La Coccinella supera il Bar Duomo

Nell’ottava giornata della Serie A Centro del Carrello, la squadra Fast Car ha proseguito la sua serie positiva, mentre la Coccinella ha conquistato una vittoria importante superando il Bar Duomo. La partita tra Coccinella e Bar Duomo si è conclusa con il successo della prima solo all’ultimo secondo, grazie a un calcio di rigore assegnato nei minuti finali. Il Bar la Coccinella ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive.

Nell’8° giornata della Serie A Centro del Carrello torna al successo dopo 2 stop il Bar la Coccinella, ma la vittoria sul Bar Duomo arriva solo allo scadere e su rigore. Le cose sembrano mettersi bene, 3-0 al 15’ doppio Mariani e poi Rossi, ma il Bar Duomo impatta con Bottoni, Agovino e ancora Bottoni. Maestri riporta avanti la Coccinella, ma tiro deviato di Torres ed è 4-4. Come detto, allo scadere, Sgargetta viene falciato in area, Rossi è glaciale dai 6 metri e trasforma il penalty del 5-4. Lo Zeta Club rimane 2°, due punti sotto, devastante 13-1 allo Streat con 5 reti di Fornaio. Perde contatto con la vetta il Bello Immobiliare sempre di rincorsa contro il Fast Car e alla fine sconfitto 4-5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Opes. Fast Car continua la risalita. La Coccinella supera il Bar Duomo Calcio a 5 Opes. Bar La Coccinella fatica ma resta imbattutoNella 2° giornata della Serie A Centro del Carrello la capolista Bar la Coccinella va in grande difficoltà contro il Dodicieventi, che si porta sul... Calcio a 5 Opes. La Coccinella abbatte il Cuscinetto. Umbertiana supera il RoverellaNella 3° giornata della Serie A Centro del Carrello il Bar la Coccinella fa suo il big match contro la Squadra Cuscinetto: dopo essere andata sotto... Si parla di: Campionato Opes, continua la risalita del Fast Car. Calcio a 5 Opes. Fast Car continua la risalita. La Coccinella supera il Bar DuomoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Calcio a 5 Opes. In serie A la Coccinella stende Fast CarNella 4° giornata della Serie A, Giara Assicurazioni il Bar la Coccinella sconfigge, 4-3, il Fast Car, Maestri, doppietta e assist, per Boarini, di Sgargetta, Lefons e doppio Zouaghi per il Fast Car. ilrestodelcarlino.it