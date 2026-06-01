Finale di Champions League 2026 | più di 890 arrestati in Francia dopo PSG-Arsenal mentre Macron afferma che le punizioni per le rivolte saranno inflessibili
Più di 890 persone sono state arrestate in Francia dopo le rivolte scoppiate all’indomani della finale di Champions League tra PSG e Arsenal. Il ministro dell’Interno ha confermato gli arresti, avvenuti in diverse città. Il giorno successivo alla partita, manifestanti hanno incendiato auto e danneggiato proprietà pubbliche e private. Il presidente ha dichiarato che le punizioni per le rivolte saranno “inflessibili” e ha annunciato un rafforzamento delle forze di sicurezza.
2026-06-01 14:04:00 Ecco quanto riportato poco fa: Più di 890 persone sono state arrestate in seguito alle rivolte in Francia all’indomani della vittoria della finale di Champions League del Paris Saint-Germain contro l’Arsenal sabato, ha detto il ministro dell’Interno del paese. Laurent Nunez ha elogiato l’operazione che ha coinvolto migliaia di agenti di polizia e ha affermato che i “teppisti” sono stati responsabili dei violenti disordini che hanno interrotto i servizi di trasporto a Parigi. Un rapporto di domenica riporta che 219 persone sono rimaste ferite – otto in modo grave – e un uomo di 24 anni è morto dopo che la sua moto da cross ha colpito blocchi di cemento sulla tangenziale di Parigi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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