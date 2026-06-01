Più di 890 persone sono state arrestate in Francia dopo le rivolte scoppiate all’indomani della finale di Champions League tra PSG e Arsenal. Il ministro dell’Interno ha confermato gli arresti, avvenuti in diverse città. Il giorno successivo alla partita, manifestanti hanno incendiato auto e danneggiato proprietà pubbliche e private. Il presidente ha dichiarato che le punizioni per le rivolte saranno “inflessibili” e ha annunciato un rafforzamento delle forze di sicurezza.

2026-06-01 14:04:00 Ecco quanto riportato poco fa: Più di 890 persone sono state arrestate in seguito alle rivolte in Francia all’indomani della vittoria della finale di Champions League del Paris Saint-Germain contro l’Arsenal sabato, ha detto il ministro dell’Interno del paese. Laurent Nunez ha elogiato l’operazione che ha coinvolto migliaia di agenti di polizia e ha affermato che i “teppisti” sono stati responsabili dei violenti disordini che hanno interrotto i servizi di trasporto a Parigi. Un rapporto di domenica riporta che 219 persone sono rimaste ferite – otto in modo grave – e un uomo di 24 anni è morto dopo che la sua moto da cross ha colpito blocchi di cemento sulla tangenziale di Parigi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Finale di Champions League 2026: più di 890 arrestati in Francia dopo PSG-Arsenal mentre Macron afferma che le punizioni per le rivolte saranno “inflessibili”

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