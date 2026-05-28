Psg-Arsenal finale Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La finale di Champions League 20252026 si giocherà tra il PSG e l'Arsenal. I francesi cercano di conquistare il secondo titolo consecutivo, mentre gli inglesi vogliono il primo successo nella loro storia in questa competizione. La partita è prevista come evento conclusivo della stagione europea e sarà trasmessa in diretta su canali sportivi dedicati. Le formazioni ufficiali saranno annunciate nelle ore precedenti il calcio d’inizio.

Gara valida per la finale di Champions League 20252026. I francesi puntano al bis, mentre gli inglesi vanno a caccia del loro primo storico trionfo. Psg-Arsenal si giocherà sabato 30 maggio 2026 alle ore 18 presso la Puskas Arena di Budapest. PSG-ARSENAL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver rifilato cinque reti all’Inter nella finale della scorsa annata, i parigini hanno nel mirino la seconda Champions League consecutiva. Obiettivo alla portata per la squadra di Luis Enrique, che continua a collezionare successi a ripetizione. Il pass per la finalissima continentale è stato staccato dopo aver dato vita ad una semifinale spettacolare con il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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