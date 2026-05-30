psg arsenal la finale di champions league in diretta le formazioni

Il 30 maggio 2026, a Budapest, si è disputata la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal. Le due squadre si sono affrontate in una partita conclusasi con la vittoria di una delle due formazioni. Le formazioni sono state comunicate in anticipo, ma nel testo non sono specificate le formazioni schierate o i risultati finali. La partita è stata trasmessa in diretta.

Budapest, 30 maggio 2026 – P aris Saint Germain e Arsenal si affrontano nella finale di Champions League 2026. Calcio d’inizio alle 18 nello stadio di Budapest. Una partita ricca di motivazioni. I parigini sono alla seconda finale consecutiva dopo quella (dominata e vinta 5-0 ) contro l’Inter l’anno scorso a Monaco di Baviera e vorrebbero riconfermarsi per entrare così nella stretta cerchia di club che hanno sollevato la coppa dalle grandi orecchie per due anni consecutivi. Gli inglese, guidati da Arteta alla vittoria della Premier League, non si sono mai aggiudicati una Coppa dei Campioni e vorrebbero mettere le mani sul trofeo sfatando l’immagine di “eterna incompiuta”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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PSG x ARSENAL FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

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