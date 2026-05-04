Film in uscita questa settimana al cinema 4 maggio – 10 maggio

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Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 4 maggio al 10 maggio. Willie Peyote – Elegia Sabauda. Data di uscita: 4 maggio 2026 Regia: Enrico Bisi Cast: Willie Peyote Genere:  Documentario, Italia 2025, 94 min. Eyes Wide Shut. Data di uscita: 4 maggio 2026 Regia: Stanley Kubrick Cast: Vinessa Shaw, Thomas Gibson, Kevin Connealy, Lisa Leone Genere:  Drammatico, Gran Bretagna, Stati Uniti 1999, 160 min. Space Jam. Data di uscita: 4 maggio 2026 Regia: Joe Pytka Cast: Patrick Ewing, Brad William Henke, Danny DeVito, Paul Westphal Genere:  Commedia, Stati Uniti 1996, 87 min. La balia. Data di uscita: 4 maggio 2026 Regia: Marco Bellocchio Cast: Michele Placido, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Jacqueline Lustig Genere:  Drammatico, Italia 1999, 106 min.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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