Film in uscita questa settimana al cinema 4 maggio – 10 maggio
Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 4 maggio al 10 maggio. Willie Peyote – Elegia Sabauda. Data di uscita: 4 maggio 2026 Regia: Enrico Bisi Cast: Willie Peyote Genere: Documentario, Italia 2025, 94 min. Eyes Wide Shut. Data di uscita: 4 maggio 2026 Regia: Stanley Kubrick Cast: Vinessa Shaw, Thomas Gibson, Kevin Connealy, Lisa Leone Genere: Drammatico, Gran Bretagna, Stati Uniti 1999, 160 min. Space Jam. Data di uscita: 4 maggio 2026 Regia: Joe Pytka Cast: Patrick Ewing, Brad William Henke, Danny DeVito, Paul Westphal Genere: Commedia, Stati Uniti 1996, 87 min. La balia. Data di uscita: 4 maggio 2026 Regia: Marco Bellocchio Cast: Michele Placido, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Jacqueline Lustig Genere: Drammatico, Italia 1999, 106 min.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Opening to The Shaggy Dog (Tim Allen remake) 2006 DVD (June 27, 2006 version)
Notizie correlate
Film in uscita questa settimana al cinema (27 aprile – 3 maggio)Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio.
Film in uscita questa settimana al cinema (23 febbraio – 1 marzo)Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 23 febbraio al 1 marzo.
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Due interessanti film in uscita il prossimo 26 marzo; Film in Streaming in uscita questa settimana: Venom - The Last Dance, Buen Camino e le altre novità dal 27 aprile; Cinema – I migliori film in uscita a maggio 2026; I film in streaming in Italia: Wish dal 3 aprile su Disney+.
Film in Streaming in uscita questa settimana: Venom - The Last Dance, Buen Camino e le altre novità dal 27 aprileScopriamo tutti i film in uscita questa settimana, dal 27 aprile al 3 maggio 2026, in streaming su NOW, Disney+, Netflix, Prime Video, Paramount+, Apple TV e HBO Max. comingsoon.it
Serie TV in streaming in uscita questa settimana: La casa degli spiriti, Widow's Bay e le novità dal 27 aprileSettimana di novità in streaming: tra le serie tv di debutto passiamo da La casa degli spiriti a Widow's Bay. Ecco tutti i titoli su NOW, Prime Video, Netflix, HBO Max, Apple TV, Disney+ e Paramount+. comingsoon.it
Peter Berg, regista incaricato di dirigere il film di Call of Duty, non è che parta proprio benissimo Esquire ha trovato una sua vecchia dichiarazione, risalente ad alcuni anni fa, nella quale Berg si diceva profondamente contro… i videogiochi! “Penso che chiunq - facebook.com facebook
#David, “Una battaglia dopo l’altra” è il Miglior Film Internazionale x.com