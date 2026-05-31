L' Italia va oltre Sinner al Roland Garros Cobolli Berrettini e Arnaldi agli ottavi

Da agi.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Roland Garros 2026, Flavio Cobolli ha conquistato gli ottavi di finale, diventando il terzo italiano a passare il turno. Con lui, avanzano anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, entrambi qualificatisi per la seconda settimana del torneo. Sono tre giocatori italiani ancora in gara, segnando una presenza significativa nel torneo parigino.

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AGI -  Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros 2026 e firma una pagina memorabile per il tennis azzurro: con il suo successo, sono ben tre gli italiani a raggiungere la seconda settimana a Parigi, grazie alle qualificazioni di Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il tennista romano – testa di serie numero 10 del tabellone – domina in tre set lo statunitense Learner Tien ed entra per la prima volta in carriera negli ottavi dello Slam parigino. Un netto 6-2 6-2 6-3, maturato in appena un'ora e 46 minuti di gioco, che permette a Cobolli di migliorare il terzo turno della passata stagione. "Ho tanti amici qui a sostenermi ed è bello vincere davanti a loro. 🔗 Leggi su Agi.it

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