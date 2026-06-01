Figli d' arte ' vecchie glorie' giovani rampanti sorprese | chi correrà nel centrodestra per il Comune e i Municipi

Nel centrodestra si registra una competizione acceso per la composizione delle liste del consiglio comunale, anche se la candidatura a sindaco non è ancora definita. La discussione riguarda soprattutto figure di figli d’arte, ex politici di rilievo, giovani emergenti e alcune sorprese. La selezione dei candidati avviene in vista delle prossime elezioni comunali, con attenzione alle possibili alleanze e alle preferenze degli elettori. La decisione sul candidato sindaco rimane ancora in fase di definizione.

La scelta del candidato sindaco è ancora lontanissima dall’orizzonte, ma nel centrodestra è già piena bagarre per i posti in lista per il consiglio comunale. Non c’è da stupirsi: benché le possibilità di scalzare il centrosinistra siano molto basse, la chance di entrare a Palazzo Marino fa gola a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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