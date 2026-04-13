Notai a Trieste | tra studi storici e giovani rampanti ecco chi comanda davvero

A Trieste, il mondo notarile si divide tra studi storici e giovani professionisti emergenti. Il ruolo del notaio viene descritto come quello di un professionista altamente qualificato, considerato una figura imparziale e indipendente che si occupa di rogare atti tra le parti. La scena locale si caratterizza per questa diversità di figure, con alcuni che tramandano tradizioni e altri che portano innovazione nel settore.