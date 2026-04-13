Notai a Trieste | tra studi storici e giovani rampanti ecco chi comanda davvero
A Trieste, il mondo notarile si divide tra studi storici e giovani professionisti emergenti. Il ruolo del notaio viene descritto come quello di un professionista altamente qualificato, considerato una figura imparziale e indipendente che si occupa di rogare atti tra le parti. La scena locale si caratterizza per questa diversità di figure, con alcuni che tramandano tradizioni e altri che portano innovazione nel settore.
“Il notaio è un professionista di alta qualificazione, una specie di giudice laico, un terzo imparziale indipendente che interviene quando le parti devono rogare degli atti. Non è, come l'avvocato, un professionista di parte, ma è sempre caratterizzato dall'indipendenza, dall'equilibrio e.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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Chi comanda negli studi di commercialisti di Brescia, tra industrie e grandi dinastieDietro un’economia fatta in gran parte di acciaio, cemento e manifattura, si muovono studi di consulenza con fatturati da milioni di euro, che...