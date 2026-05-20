Il Made in Italy si conferma un comparto economico che va oltre i settori più noti come moda, cibo e artigianato. Recenti dati mostrano che il contributo di questa produzione al turismo del lusso si attesta a circa 3,3 miliardi di euro. Questa cifra deriva dall’interesse di visitatori stranieri verso le destinazioni italiane legate allo stile di vita, al design e alle eccellenze gastronomiche. Il settore turistico legato alle produzioni di alta qualità italiane rappresenta una parte significativa del flusso di visitatori nel Paese.

Quando si parla di Made in Italy, il pensiero corre immediatamente ad alcuni dei simboli più noti dell’ eccellenza italiana nel mondo: la moda, il design, l’enogastronomia, l’artigianato. Oggi, però, questo patrimonio non rappresenta soltanto un motore dell’export, perché è diventato uno dei principali driver del turismo internazionale verso l’Italia, capace di generare valore economico, attrarre viaggiatori ad alta capacità di spesa e ridefinire il concetto stesso di esperienza turistica. Come il Made in Italy spinge il turismo. Secondo l’analisi dell’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo (MiTur), pubblicata a maggio 2026, il Made in Italy produce un impatto diretto sulla spesa turistica pari a 13,9 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Non solo moda e cibo, il Made in Italy genera 3,3 miliardi di euro nel turismo del lusso

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