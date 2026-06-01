Fiera di Struppa | strade chiuse divieti e modifiche viabilità

Domenica 7 giugno si svolgerà la Fiera di Struppa, con circa 40 bancarelle di merci varie e prodotti locali. La manifestazione interesserà via Struppa, portando esposizioni di artigianato, prodotti tipici e attività commerciali. Per l’occasione, le strade saranno chiuse al traffico, con divieti di sosta e modifiche alla viabilità nella zona. La fiera si svolgerà per l’intera giornata, coinvolgendo il quartiere con esposizioni e attività commerciali temporanee.

Torna la Fiera di Struppa, domenica 7 giugno, e per tutto il giorno circa 40 banchi di merci varie e di produttori locali animeranno la zona di via Struppa: un appuntamento che andrà ad arricchire il quartiere con l’esposizione di prodotti tipici, artigianato locale e attività commerciali con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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