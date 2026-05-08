Strade chiuse bloccate due uscite della tangenziale e divieti di sosta | le modifiche alla viabilità per la Tuttadritta a Torino

Domenica 10 maggio 2026 a Torino si svolge la corsa podistica Tuttadritta, che coinvolge migliaia di partecipanti. Per l’evento sono state predisposte diverse modifiche alla viabilità, con strade chiuse, due uscite della tangenziale bloccate e divieti di sosta. Inoltre, 34 linee di trasporto pubblico locale sono state deviate per consentire lo svolgimento della manifestazione e garantire il regolare passaggio dei partecipanti.

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