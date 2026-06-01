Fiera del Bestiame e Fiera di Struppa con bancarelle corteo battesimo della sella e concerto dei Trilli
Sabato 6 e domenica 7 giugno si svolgono la Fiera del Bestiame e la Fiera di Struppa nella zona della Valbisagno. Gli eventi prevedono bancarelle, un corteo, il battesimo della sella e un concerto dei Trilli. Entrambe le manifestazioni sono molto partecipate dalla comunità locale e si tengono in diverse aree della regione. Non sono stati segnalati incidenti o variazioni rispetto alle edizioni precedenti.
La Valbisagno si prepara ad accogliere i genovesi e non solo con due tradizionali appuntamenti fieristici molto sentiti dalla comunità locale: sabato 6 e domenica 7 giugno tornano infatti la Fiera del Bestiame e con la Fiera di Struppa.Fiera del BestiameLa Fiera del Bestiame apre le porte a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie e thread social correlati
Fiera di Struppa: strade chiuse, divieti e modifiche viabilitàDomenica 7 giugno si svolgerà la Fiera di Struppa, con circa 40 bancarelle di merci varie e prodotti locali.
Antica fiera del bestiame a Rignano sull'ArnoNel fine settimana del 16 e 17 maggio 2026, si terrà a Rignano sull’Arno la trentacinquesima edizione dell’Antica Fiera del Bestiame del Valdarno.
Temi più discussi: Fiera delle Pietre Gemelle a Riva Valdobbia, martedì 2 giugno; Sagra del cinghiale; Bobbio Pellice: il volto della nuova generazione della ‘Poujà’ e della ‘Calà’; Il colloquio, tra ufficio e paura. La recensione del corto di Foletto.
In Val Bisagno tornano la Fiera del Bestiame e la Fiera Storica x.com
Muntoni Francesco E Figli Srl. Lynyrd Skynyrd · Sweet Home Alabama. Domenica ci trovate esposti a Sorgono alla Fiera del Bestiame di San Mauro #viaspettiamonumerosicomesempre #ilrossocheavanza facebook
Fiera del Bestiame e Fiera di Struppa: un weekend in ValbisagnoLa Valbisagno si prepara ad accogliere i genovesi e non solo con due eventi molto sentiti dalla comunità locale: sabato 6 e domenica 7 giugno tornano infatti i tradizionali appuntamenti con la Fiera d ... mentelocale.it
La versione audio di Lezioni di francese è deliziosa reddit
Torna la Fiera di Origgio, il programma di oggi e domaniLa Fiera del Bestiame e delle Merci del 25 aprile torna a Origgio con un’edizione fitta di appuntamenti, fino al 3 maggio. Si partirà stasera con il t ... ilnotiziario.net