Fiera del Bestiame e Fiera di Struppa con bancarelle corteo battesimo della sella e concerto dei Trilli

Notizia in breve

Sabato 6 e domenica 7 giugno si svolgono la Fiera del Bestiame e la Fiera di Struppa nella zona della Valbisagno. Gli eventi prevedono bancarelle, un corteo, il battesimo della sella e un concerto dei Trilli. Entrambe le manifestazioni sono molto partecipate dalla comunità locale e si tengono in diverse aree della regione. Non sono stati segnalati incidenti o variazioni rispetto alle edizioni precedenti.