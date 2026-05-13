Antica fiera del bestiame a Rignano sull' Arno

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio 2026, si terrà a Rignano sull’Arno la trentacinquesima edizione dell’Antica Fiera del Bestiame del Valdarno. L’evento si svolgerà negli impianti sportivi e nel Parco Fluviale, trasformandoli in una esposizione dedicata alle razze e agli allevamenti toscani. La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale, attirando espositori e visitatori interessati al settore zootecnico.

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Il fine settimana del 16 e 17 maggio 2026, Rignano sull’Arno ospita la trentacinquesima edizione dell’Antica Fiera del Bestiame del Valdarno, un evento di rilievo che trasforma gli impianti sportivi e il Parco Fluviale in una prestigiosa vetrina zootecnica per le eccellenze toscane. La.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Antica fiera del bestiame. Tutto pronto per il grande show Rignano sull’Arno: al via campagna di sterilizzazione gratuita per i gatti del territorioRIGNANO SULL’ARNO (FIRENZE) – A Rignano sull’Arno è stata avviata una campagna straordinaria di sterilizzazione chirurgica dei gatti promossa... Temi più discussi: Antica fiera del bestiame. Tutto pronto per il grande show; Dieci sagre in Toscana: un weekend a tutto gusto, ecco le migliori feste di paese; Domenica con l’ombrello? Mercatini, mostre ed eventi in Toscana per divertirsi nonostante la pioggia. Antica Fiera di Merci e Bestiame: Bravissimi tutti i volontariSi è chiusa con un bilancio estremamente positivo la 18ª edizione dell’Antica Fiera di Merci e Bestiame, che dal 6 all’8 giugno ha animato il Centro Sportivo Polivalente e il Parco Primo Maggio con ... ilrestodelcarlino.it L’Antica Fiera di Merci e Bestiame. Taglio del nastro domani alle 19Tutto pronto per l’Antica Fiera di Merci e Bestiame. La 18a edizione si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 giugno, nel Centro Sportivo Polivalente – Circolo Tennis Club e Parco 1° Maggio di Poggio ... ilrestodelcarlino.it