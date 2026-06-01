Durante il Festival Energia, un relatore ha sottolineato che la diffusione rapida delle informazioni online può alterare la percezione dei fatti. Ha evidenziato l’importanza di acquisire una maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti digitali per garantire un’informazione corretta.

«L’effetto virale del web può finire per distorcere la realtà dei fatti. Per questo è fondamentale sviluppare una maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti digitali». È stato questo uno dei temi al centro dell’intervento di Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication and Sustainability Officer del Gruppo FS, al Festival dell’Energia di Lecce, nel corso del panel dedicato al ruolo della comunicazione nella società contemporanea. Nel suo contributo, Inchingolo ha sottolineato l’importanza di una comunicazione capace di coniugare dati, contesto e trasparenza, evidenziando come la diffusione delle informazioni attraverso i canali digitali abbia modificato profondamente il modo in cui aziende, istituzioni e cittadini si relazionano ai fatti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Festival Energia, Inchingolo (FS): “Conoscenza degli strumenti digitali fondamentale per l’informazione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Supradyn Expert Vit C Integratore Energizzante e per il Sistema Immunitario

Notizie e thread social correlati

Fs, Inchingolo: "In 2025 investimenti record per 11,6 miliardi per una rete ferroviaria più efficiente"Nel 2025, sono previsti investimenti record di 11,6 miliardi di euro da parte delle Ferrovie dello Stato per migliorare la rete ferroviaria.

Strumenti e Metodi per la Conoscenza di Sé a Manfredonia il 10 maggioIl 10 maggio a Manfredonia si terrà un incontro dedicato alla conoscenza di sé, intitolato “L’evoluzione interiore dell’uomo”.

Argomenti più discussi: La metà delle nuove nomine dirigenziali è al femminile; Festival dell’Energia di Lecce, l’analisi di Inchingolo sulle sfide della comunicazione contemporanea.

Festival dell’Energia di Lecce, l’analisi di Inchingolo sulle sfide della comunicazione contemporaneaInchingolo (Gruppo FS): L’effetto virale del web può finire per distorcere la realtà. Per questo è fondamentale sviluppare consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti digitali ... affaritaliani.it

Energia e Libertà, a Lecce la XIV edizione del Festival dell’Energia tra geopolitica, industria e transizionePresentato a Lecce il Festival dell'Energia tra geopolitica, industria e transizione, un appuntamento di caratura internazionale che giunge alla sua XIV edizione ... trmtv.it