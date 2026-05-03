Strumenti e Metodi per la Conoscenza di Sé a Manfredonia il 10 maggio

Il 10 maggio a Manfredonia si terrà un incontro dedicato alla conoscenza di sé, intitolato “L’evoluzione interiore dell’uomo”. L’evento si svolgerà nell’Auditorium “C.” e si concentrerà su strumenti e metodi utili per sviluppare la consapevolezza personale. Sarà un’occasione per esplorare tecniche di crescita interiore e approfondire il rapporto con se stessi attraverso vari approcci pratici.

“L’EVOLUZIONE INTERIORE DELL’UOMO” Strumenti e Metodi per la Conoscenza di Sé La Città di Manfredonia ospita un incontro sul tema della consapevolezza di sé, presso l’Auditorium “C. Serricchio”- Palazzo Celestini, Corso Manfredi, 22. Domenica 10 Maggio 2026, alle ore 18.00, con ingresso. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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