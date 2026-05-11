Nel 2025, sono previsti investimenti record di 11,6 miliardi di euro da parte delle Ferrovie dello Stato per migliorare la rete ferroviaria. Il progetto include una serie di interventi complessi, alcuni caratterizzati da difficoltà operative, ma con l'obiettivo di rispettare le tappe stabilite. La pianificazione si concentra su interventi che puntano a rendere più efficiente il sistema di trasporto su rotaia.

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Stiamo portando avanti un piano di interventi molto complesso, in alcuni casi con grandi difficoltà, ma raggiungendo gli obiettivi prefissati. Tutto questo comporta inevitabilmente interruzioni e cambi di programma in alcuni periodi, ma si tratta di attività pianificate e condivise da mesi con Regioni, Province e Comuni interessati, proprio per limitare al minimo l'impatto sulla cittadinanza e sui passeggeri che ogni giorno utilizzano i nostri treni, sia Alta Velocità sia regionali". Ad affermarlo è Giuseppe Inchingolo, chief corporate affairs, communication & sustainability officer del Gruppo Fs, intervenendo alla conferenza “Cantieri 2026: avanzamento lavori e prossime tappe” all'Auditorium di Villa Patrizi a Roma.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fs, Inchingolo: "In 2025 investimenti record per 11,6 miliardi per una rete ferroviaria più efficiente"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Gruppo FS: conti tornano in utile. Ricavi record e investimenti oltre 18 miliardiIl Gruppo FS Italiane ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto di 30 milioni di euro, rispetto alla perdita archiviata l’anno precedente, con...

Leggi anche: FS, piano 2025-2029 al via: 8.500 assunzioni e investimenti per 100 miliardi. Donnarumma: "Traiettoria di sviluppo coerente"