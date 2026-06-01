Festival della pappardella e gran fritto di pesce a Torreglia

A Torreglia si svolge nuovamente il Festival della pappardella e il gran fritto di pesce presso il Cinema Teatro La Perla. L'evento si tiene secondo quanto indicato sulla pagina Facebook dedicata. La manifestazione prevede la degustazione di piatti tradizionali di pasta e pesce fritto, senza ulteriori dettagli sulla data o orario specifico. La partecipazione è aperta al pubblico, come annunciato tramite il canale social.

Evento da FacebookTorna il consueto appuntamento a Torreglia con Festival della pappardella e gran fritto di pesce presso il Cinema Teatro La Perla. Sal 5 al 7 giugno e dal 12 al 14 giugno 2026 due fine settimana all'insegna della buona cucina e della convivialità! Stand gastronomico aperto dalle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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