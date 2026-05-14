Sagra della Madonna della Pace | il programma e gli eventi tra pesce fritto tagliatelle e grigliata
A Ravenna si avvicina la 44ª edizione della Sagra della Madonna della Pace, in programma dal 14 al 31 maggio 2026 e organizzata dalla Parrocchia di San Rocco. L’evento prevede un programma ricco di eventi gastronomici, tra cui pesce fritto, tagliatelle e grigliate, e altre attività che si svolgeranno durante le due settimane di festa. La sagra rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della primavera in città.
A Ravenna torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera: dal 14 al 31 maggio 2026 si svolgerà la 44ª edizione della Sagra della Madonna della Pace, organizzata dalla Parrocchia di San Rocco.Il programma unisce momenti religiosi e iniziative ricreative pensate per tutte le età.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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