Sagra della Madonna della Pace | il programma e gli eventi tra pesce fritto tagliatelle e grigliata

A Ravenna si avvicina la 44ª edizione della Sagra della Madonna della Pace, in programma dal 14 al 31 maggio 2026 e organizzata dalla Parrocchia di San Rocco. L’evento prevede un programma ricco di eventi gastronomici, tra cui pesce fritto, tagliatelle e grigliate, e altre attività che si svolgeranno durante le due settimane di festa. La sagra rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della primavera in città.

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