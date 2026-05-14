Sagra Madonna della Pace | il programma e gli eventi tra pesce fritto tagliatelle e grigliata

A Ravenna dal 14 al 31 maggio 2026 si terrà la 44ª edizione della Sagra della Madonna della Pace, organizzata dalla Parrocchia di San Rocco. L’evento prevede diverse iniziative, tra cui il consumo di pesce fritto, tagliatelle e grigliate. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della primavera nella città.

A Ravenna torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera: dal 14 al 31 maggio 2026 si svolgerà la 44ª edizione della Sagra della Madonna della Pace, organizzata dalla Parrocchia di San Rocco.Il programma unisce momenti religiosi e iniziative ricreative pensate per tutte le età.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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