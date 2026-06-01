Il rapper campano Clementino si esibirà il 18 agosto in piazza durante i festeggiamenti in onore di San Rocco a Molinara. La serata è stata organizzata in occasione della tradizionale festa dedicata al santo patrono. La piazza ospiterà il concerto, che attirerà i presenti nella località per l’evento estivo. La data è stata comunicata ufficialmente come parte del programma delle celebrazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà il rapper campano Clementino il protagonista della serata del 18 agosto in occasione dei festeggiamenti in onore di San Rocco, patrono di Molinara. L’artista salirà sul palco allestito in Piazza San Rocco per uno spettacolo che si preannuncia ricco di musica, energia e coinvolgimento. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo e delle celebrazioni patronali, con la prospettiva di richiamare numerosi fan e appassionati provenienti non solo dal paese, ma da tutto il territorio sannita e dalle aree limitrofe. Con il suo stile inconfondibile e un repertorio che spazia tra rap, hip hop e sonorità mediterranee, Clementino è pronto a regalare al pubblico una serata di grande spettacolo, all’insegna del divertimento e della condivisione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Festa di San Rocco, a Molinara arriva Clementino: concerto il 18 agosto in piazza

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