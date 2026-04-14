Festa di San Rocco a Lioni | concerto gratuito di Nek
Il 17 agosto a Lioni si terrà la tradizionale Festa di San Rocco, evento che quest’anno include un concerto gratuito di Nek. Si tratta dell’unica data in cui l’artista si esibirà senza biglietto, in un tour molto richiesto che ha registrato il tutto esaurito in molte altre tappe. La manifestazione, che si svolge ormai da anni, rappresenta un momento di aggregazione per la comunità locale.
Il 17 agosto, a Lioni, torna l’attesa “Festa di San Rocco” che quest’anno ospiterà il concerto gratuito di Nek, unica tappa a ingresso libero all’interno di un tour che sta registrando il tutto esaurito.L’evento sarà l’occasione per intrattenere non solo gli appassionati della musica italiana, ma.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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