Festa patronale ad Alife super ospite in piazza Vescovado | arriva il rapper Clementino

Ad Alife si sta preparando una delle feste patronali più attese, con un evento speciale in programma il 13 agosto 2026 in Piazza Vescovado. Durante la serata, si esibirà il rapper Clementino, noto nel panorama musicale italiano, che sarà presente come ospite principale. La manifestazione prevede spettacoli e attività che attirano numerosi partecipanti, creando un momento di grande afflusso nella piazza del centro storico del paese. La festa si svolge nel rispetto delle tradizionali celebrazioni religiose e civili del paese.

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