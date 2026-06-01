Festa dell’Annuncio fede e partecipazione in Cattedrale | preghiera giovani e cammino condiviso

Sabato 30 maggio, tra le 21:30 e mezzanotte, la Basilica Cattedrale e piazza Duomo hanno ospitato la “Festa dell’Annuncio” 2026, parte del progetto pastorale “Sentinelle nella notte”. La serata è stata dedicata a preghiere, condivisione e partecipazione collettiva, coinvolgendo numerosi giovani e fedeli in un cammino condiviso. L’evento si è svolto in un clima di fede e comunione, con momenti di preghiera e aggregazione aperti a tutta la comunità.

Una serata di preghiera, condivisione e partecipazione collettiva ha animato la Basilica Cattedrale e piazza Duomo in occasione della “Festa dell’Annuncio” 2026, appuntamento inserito nel progetto pastorale “Sentinelle nella notte”, che sabato 30 maggio, dalle 21:30 a mezzanotte, ha riunito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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