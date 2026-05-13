Vitulano in festa per San Menna | fede e tradizione in cammino

Da puntomagazine.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vitulano dal 22 al 26 maggio si sono svolti i festeggiamenti in onore di San Menna Eremita. Durante questa settimana sono state celebrate diverse cerimonie religiose, tra cui una processione che ha coinvolto la comunità locale e si è svolta fino all’Eremo. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e rappresentanti della comunità, mantenendo vive le tradizioni legate alla festa.

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Dal 22 al 26 maggio i solenni festeggiamenti per San Menna Eremita: la processione all’Eremo unisce devozione, identità e comunità vitulanese. Si avvicinano i solenni festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, che si svolgeranno a Vitulano dal 22 al 26 maggio 2026, un appuntamento di profonda fede e partecipazione popolare che ogni anno coinvolge l’intera comunità e i fedeli della Valle Vitulanese. Il Comitato Festa, guidato dal Presidente Gianluca De Maria, sta lavorando da giorni all’organizzazione dell’evento con impegno e dedizione, per garantire momenti di tradizione e condivisione. “Come Presidente del Comitato Festa, – ha affermato...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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