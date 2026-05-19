Festa del Maggio condiviso a Bari | torna la tradizione tra fiori memoria e partecipazione

A Bari domenica 24 maggio si svolge la prima edizione della Festa del Maggio condiviso in piazza del Ferrarese. La manifestazione coinvolge la comunità locale con l’allestimento di fiori e momenti di memoria. L’evento rappresenta il ritorno di una tradizione molto apprezzata nel capoluogo pugliese, che vede la partecipazione di cittadini e gruppi locali. La giornata si svolge interamente nello spazio pubblico, con attività e decorazioni che richiamano le tradizioni storiche della festa.

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