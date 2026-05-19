Festa del Maggio condiviso a Bari | torna la tradizione tra fiori memoria e partecipazione
A Bari domenica 24 maggio si svolge la prima edizione della Festa del Maggio condiviso in piazza del Ferrarese. La manifestazione coinvolge la comunità locale con l’allestimento di fiori e momenti di memoria. L’evento rappresenta il ritorno di una tradizione molto apprezzata nel capoluogo pugliese, che vede la partecipazione di cittadini e gruppi locali. La giornata si svolge interamente nello spazio pubblico, con attività e decorazioni che richiamano le tradizioni storiche della festa.
Bari riscopre una delle sue tradizioni più amate con la prima edizione della Festa del Maggio condiviso, in programma domenica 24 maggio in piazza del Ferrarese. L’iniziativa, promossa dal Municipio I, nasce con l’obiettivo di riportare alla luce lo storico “Maggio di Bari”, manifestazione che. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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