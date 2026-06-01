Festa della Repubblica musei e parchi archeologici statali aperti gratuitamente anche nel Palermitano

Il 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica, musei e parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. Questa disposizione riguarda anche il territorio palermitano, dove sarà possibile visitare le strutture senza pagare il biglietto. L'iniziativa si svolge in tutta Italia, con l’obiettivo di incentivare l’accesso ai luoghi culturali e storici pubblici. La gratuità si applica alle strutture statali durante l’intera giornata.

Martedì 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. L'assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, aderisce all'iniziativa del Ministero della Cultura.Nessun biglietto d'ingresso in città. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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