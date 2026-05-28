Festa della Repubblica i musei e i parchi archeologici statali liguri aprono gratuitamente

Martedì 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica, musei e parchi archeologici statali in Liguria saranno aperti senza costi di ingresso. L’iniziativa riguarda tutte le strutture gestite dallo Stato nella regione e si svolge come parte delle celebrazioni per la ricorrenza nazionale. L’ingresso gratuito permetterà ai visitatori di accedere alle esposizioni e ai siti archeologici senza pagare. La data coincide con il giorno della festa ufficiale.

Martedì 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica, i musei e i parchi archeologici statali liguri saranno aperti gratuitamente.Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Per quanto riguarda Genova, i musei aderenti sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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