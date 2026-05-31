Festa della Repubblica musei e parchi archeologici statali gratis il 2 giugno

Il 2 giugno 2026, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti senza biglietto d’ingresso. L’iniziativa riguarda tutti i siti gestiti dallo Stato e si svolge in occasione della Festa della Repubblica. L’apertura gratuita consente ai visitatori di accedere alle strutture culturali e archeologiche senza costi aggiuntivi per tutta la giornata.

In occasione della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno 2026 i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. A comunicarlo è il Ministero della Cultura, precisando che le visite si svolgeranno secondo i consueti orari di apertura dei singoli istituti. L’accesso sarà libero, salvo i casi in cui sia prevista la prenotazione obbligatoria. L’elenco dei luoghi della cultura aderenti all’iniziativa, pubblicato nella pagina dedicata, viene aggiornato in tempo reale dagli Istituti periferici del Ministero della Cultura. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Corso di dizione per docenti, edizione estiva. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Du Louvre à la Seine : les secrets de Paris et de ses monuments - AMP

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