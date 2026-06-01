Festa della Repubblica il 2 giugno ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali

Da napolitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica, musei e parchi archeologici statali saranno aperti senza biglietto. L’ingresso gratuito riguarda tutte le strutture gestite dallo Stato e si svolge in questa giornata di celebrazione. La manifestazione permette al pubblico di visitare gratuitamente le aree culturali e archeologiche, offrendo l’opportunità di scoprire i beni storici senza costi di ingresso.

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Martedì 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente.Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.Porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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