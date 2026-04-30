Domenica al Museo | il 3 maggio ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali

Domenica 3 maggio torna l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette l’ingresso gratuito in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali. L’evento, noto come #domenicalmuseo, si svolge ogni prima domenica del mese e coinvolge diverse strutture di proprietà statale. La giornata offre l’opportunità di visitare gratuitamente queste location, spesso molto affollate, senza dover pagare il biglietto di ingresso.

Si rinnova l'appuntamento con l'arte e la cultura gratuite: il 3 maggio, torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali.Le.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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