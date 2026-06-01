Festa della Repubblica differenziata regolare e cimitero aperto

In occasione della Festa della Repubblica, la raccolta differenziata nel comune di San Tammaro continuerà regolarmente e il cimitero resterà aperto. Non sono previste interruzioni o chiusure per queste attività durante la giornata. La gestione dei servizi pubblici proseguirà come di consueto, senza variazioni rispetto ai giorni normali. La decisione riguarda sia i rifiuti differenziati sia le strutture cimiteriali.

In occasione della Festa della Repubblica nessuna battuta di arresto subirà la raccolta differenziata del comune di San Tammaro nè tantomeno il cimitero resterà chiuso. Parola dell'amministrazione comunale, guidata da Vincenzo D'Angelo. Sono stati proprio il vicesindaco e assessore all'Ambiente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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