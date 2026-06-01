Festa della Repubblica a Barberino Outlet una giornata di gioco e intrattenimento con cosplayer e live performance

Notizia in breve

Il 2 giugno a Barberino Outlet si svolge una giornata dedicata a giochi e intrattenimento, organizzata in collaborazione con Lucca Comics & Games. Sono previste sfilate di cosplayer, performance live ispirate al KPOP, laboratori con i mattoncini LEGO e tavoli di Trading Card Game. L’evento coinvolge diverse attività pensate per il pubblico di tutte le età, con momenti di intrattenimento e partecipazione diretta.