A Barberino Outlet Creatività in Fiore | un weekend nella bellezza dei fiori con laboratori gratuiti

A Barberino Outlet sabato 25 e domenica 26 aprile arriva “CREATIVITÀ IN FIORE” un progetto ideato per i più piccoli e per tutta la famiglia.Il Centro, con l’arrivo della primavera immerso nel verde, sarà allestito con un ampio giardino arredato con tappeti, cuscinoni colorati e fiori freschi, per.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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“Creatività in fiore” all’Outlet di Barberino il 25 e 26 aprile x.com