Festa della musica a Fagagna | giovani talenti e omaggio a Robert Miles

Notizia in breve

Dal 12 al 14 giugno 2026, nel Parco di Villa Orgnani - Deciani a Villalta di Fagagna, si svolgerà la Festa della Musica. L'evento vedrà la partecipazione di giovani musicisti e artisti emergenti, con esibizioni dal vivo durante tutto il weekend. Sarà anche dedicato a un omaggio a Robert Miles, con momenti speciali e performance ispirate alla sua musica.