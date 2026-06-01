Festa della musica a Fagagna | giovani talenti e omaggio a Robert Miles
Dal 12 al 14 giugno 2026, nel Parco di Villa Orgnani - Deciani a Villalta di Fagagna, si svolgerà la Festa della Musica. L'evento vedrà la partecipazione di giovani musicisti e artisti emergenti, con esibizioni dal vivo durante tutto il weekend. Sarà anche dedicato a un omaggio a Robert Miles, con momenti speciali e performance ispirate alla sua musica.
Dal 12 al 14 giugno 2026, la cornice del Parco di Villa Orgnani - Deciani a Villalta di Fagagna ospiterà l'attesa edizione della Festa della Musica. Organizzata dal Centro Culturale “Amici della Musica” di Fagagna – con il patrocinio e il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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