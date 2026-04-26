La musica pop incontra il jazz | concerto omaggio a George Michael al Miles

Una serata al Miles ha visto un concerto dedicato a George Michael, artista noto nel panorama della musica pop internazionale. L'evento ha proposto un omaggio che ha unito elementi del jazz e del pop, creando un’atmosfera raffinata e coinvolgente. La performance ha attirato un pubblico interessato alle reinterpretazioni delle sue canzoni più note, con musicisti che hanno eseguito brani in un nuovo stile.

Una serata intensa ed elegante dedicata a uno degli artisti più iconici della musica pop internazionale: George Michael.Le sue hit più amate rivivranno sul palco del Miles Jazz Club in una veste raffinata e coinvolgente, dove il pop incontra il linguaggio del jazz tra groove, emozione e libertà.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Omaggio a George Benson al Miles Davis jazz club: un concerto fa rivivere i suoi grandi successi Concerto omaggio a Phil Collins al Miles Davis jazz club: canta Vito De CanzioUna serata dedicata alla musica di Phil Collins, artista straordinario che ha segnato la storia, prima del progressive e poi del pop e del rock con...